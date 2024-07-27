Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.D'nin (36) yakalanması için çalışma başlattı.

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