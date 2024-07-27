Kayseri'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde 4 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
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