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        Kayseri'de düğünde tabancayla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Kayseri'de bir düğünde tabancayla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:49
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        Kayseri'de düğünde tabancayla havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de bir düğünde tabancayla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi'ndeki bir düğünde silahla havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşüren D.A'yı (21) yakaladı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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