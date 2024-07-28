Kayseri'de düğünde tabancayla havaya ateş açan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi'ndeki bir düğünde silahla havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşüren D.A'yı (21) yakaladı.

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