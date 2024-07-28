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        Talas'ın parkları çocukların kitap okuma mekanları oluyor

        Talas Belediyesi başlattığı uygulamayla parkları çocukların kitap okuma mekanları haline getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:42 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:42
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        Talas'ın parkları çocukların kitap okuma mekanları oluyor
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        Talas Belediyesi başlattığı uygulamayla parkları çocukların kitap okuma mekanları haline getiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkı'nda başlayan uygulamayla bundan sonra Talas'taki parklarda çocuklara yönelik kitap ve masal okuma etkinliği düzenlenecek.

        Dedeoğlu Parkı'nda ilki düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocuklarla sohbet etti.

        Etkinlikte çocuklara kitap okumanın öneminden bahseden Yalçın, evinde 5 bin 500 kitap olduğunu kaydetti.

        Bunların çoğunun altı çizilerek okunduğunu vurgulayan Yalçın, okumak için çalışma masasında bir, evdeki masada ise 3 kitap bulundurduğunu aktardı.

        Başkan Yalçın, çocuklardan gelen soruları da cevapladı.

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