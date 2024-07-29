Kayseri'de bir haftada 33 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri'de polis ekipleri son bir haftada 33 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 33 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak yakalanan 33 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çalıntı bir araç, 4 motosiklet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan haklarında toplamda 297 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve aranan şüphelilere yönelik operasyonlarda ise yakalanan 131 kişiden 73'ü de tutuklandı.