Kayseri'de bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada 24 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, haklarında yasal işlem yapılan 36 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Aramalarda 12 kilo 481 gram uyuşturucu, ruhsatsız 4 tabanca ve 2 tüfek, 29 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Ayrıca FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.