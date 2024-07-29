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        Kayseri'de düğünde havaya ateş açan 8 kişiye para cezası

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düğünde havaya ateş açan 8 kişiye 66 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:10
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        Kayseri'de düğünde havaya ateş açan 8 kişiye para cezası
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düğünde havaya ateş açan 8 kişiye 66 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Yukarıborandere Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişinin kazara vurulmasıyla ilgili inceleme başlattı.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalar ve düğün görüntülerinin izlenmesi sonucu havaya ateş açan 8 kişinin kimliği tespit edildi.

        Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 6 ruhsatlı tabanca, kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek ve 361 fişek ele geçirildi.

        Havaya ateş açtıklarını kabul eden 8 kişiye toplam 66 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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