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        Kayseri'de yaralı bulunan kerkenez ile leylek tedaviye alındı

        Kayseri'de yaralı bulunan kerkenez ile leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:11
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        Kayseri'de yaralı bulunan kerkenez ile leylek tedaviye alındı
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        Kayseri'de yaralı bulunan kerkenez ile leylek tedavi altına alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Develi ve Sarız ilçelerinde iki vatandaş, arazide uçma güçlüğü çeken kerkenez ve leylek buldu.

        İhbar üzerine görevlilerce teslim alınan yaralı kuşlar, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

        Kerkenez ve leylek, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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