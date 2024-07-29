Kayseri'de 50 milyon lira maliyetli yol hizmete açıldı

Erkilet, Kemer, Emmiler ve Taşhan'ın da aralarında bulunduğu 10 mahalleyi ilgilendiren yolun yapım çalışmaları tamamlanarak kullanılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 bin ton sıcak asfalt kullanılan yol hizmete açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 50 milyon liralıya mal edilen ve 10 mahallenin ulaşımı hattındaki yolu hizmete açtı.

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