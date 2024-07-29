Kayseri'de 50 milyon lira maliyetli yol hizmete açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 50 milyon liralıya mal edilen ve 10 mahallenin ulaşımı hattındaki yolu hizmete açtı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 50 milyon liralıya mal edilen ve 10 mahallenin ulaşımı hattındaki yolu hizmete açtı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 bin ton sıcak asfalt kullanılan yol hizmete açıldı.
Erkilet, Kemer, Emmiler ve Taşhan'ın da aralarında bulunduğu 10 mahalleyi ilgilendiren yolun yapım çalışmaları tamamlanarak kullanılmaya başlandı.
Çalışmalarda, yol altyapısı güçlendirilirken, yol platformu genişletilerek alt temel ve temel malzeme çekilip mevcut sanat yapıları genişletip, ardından sıcak asfalt yapıldı.
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