Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta 15 katlı binanın ikinci katında çalışan S.C. (17), dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.C, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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