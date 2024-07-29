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        Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:06
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        Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

        Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta 15 katlı binanın ikinci katında çalışan S.C. (17), dengesini kaybederek düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.C, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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