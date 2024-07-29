Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde sona gelindi

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesince yaptırılan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde sona gelindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesince yaptırılan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde sona gelindi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklara ve gençlere yönelik Anafartalar Mahallesi’nde yaptırılan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, projenin kente renk kazandıracağını söyledi.

        Projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Belediyemiz tarafından Türk Telekom'dan kiralanan bina, özel işlev kazandırılarak Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'ne çevrildi. Aynı zamanda burada Akıl Küpü Kütüphanesi'nin çocuk versiyonu yapılmış olacak. Dolayısıyla anaokulu ve ilkokul dönemindeki çocuklarımız hem burada ders çalışabilecekler hem oyun oynayabilecekler hem de iletişim kabiliyetlerini drama ve tiyatro ile burada geliştirebilecekler. Aynı zamanda da çok güzel bir kafemiz var. Çayınızı yudumlarken çocuğunuzun drama ve tiyatrosunu izleyebileceksiniz. Çocuğunuz burada oyuncaklarla oynarken siz aşağıda kahvenizi yudumlayabileceksiniz. Çok güzel bir proje. Arkadaşların emeğine sağlık. Melikgazi’ye renk getirecek farklı bir proje."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
        AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Hacılar Belediyesi barınma hizmeti sunuyor
        Hacılar Belediyesi barınma hizmeti sunuyor
        Kazada ölen kız kardeşler, mezar ziyaretine gidiyorlarmış
        Kazada ölen kız kardeşler, mezar ziyaretine gidiyorlarmış
        Kayseri'de ikinci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
        Kayseri'de ikinci kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
        Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı
        Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaralandı
        Kayseri'de 50 milyon lira maliyetli yol hizmete açıldı
        Kayseri'de 50 milyon lira maliyetli yol hizmete açıldı
        Kayseri'de Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak
        Kayseri'de Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı açılacak