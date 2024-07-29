Kayseri'de Melikgazi Belediyesince yaptırılan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklara ve gençlere yönelik Anafartalar Mahallesi’nde yaptırılan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, projenin kente renk kazandıracağını söyledi.

Projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından Türk Telekom'dan kiralanan bina, özel işlev kazandırılarak Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'ne çevrildi. Aynı zamanda burada Akıl Küpü Kütüphanesi'nin çocuk versiyonu yapılmış olacak. Dolayısıyla anaokulu ve ilkokul dönemindeki çocuklarımız hem burada ders çalışabilecekler hem oyun oynayabilecekler hem de iletişim kabiliyetlerini drama ve tiyatro ile burada geliştirebilecekler. Aynı zamanda da çok güzel bir kafemiz var. Çayınızı yudumlarken çocuğunuzun drama ve tiyatrosunu izleyebileceksiniz. Çocuğunuz burada oyuncaklarla oynarken siz aşağıda kahvenizi yudumlayabileceksiniz. Çok güzel bir proje. Arkadaşların emeğine sağlık. Melikgazi’ye renk getirecek farklı bir proje."