Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada anne ile oğlu öldü

        Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada anne ile oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 03:42 Güncelleme: 30.07.2024 - 03:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada anne ile oğlu öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada anne ile oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı.

        İddiaya göre, Küçükkünye Mahallesi'nde, akraba olan N.D. (55) ile S.A. (55) arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu kavgada, S.A, aynı zamanda komşusu olan N.D. ile oğulları A.D. (36) ve S.D'ye (40) tüfekle ateş açtı.

        N.D. ile oğlu A.D. olay yerinde hayatını kaybetti, S.D. ise yaralandı.

        Yaralı S.D. Develi Devlet Hastanesi'ne götürüldü, cenazeler de hastane morguna kaldırıldı.

        Jandarma, şüpheli S.A'yı gözaltına aldı.

        Ekipler mahallede güvenlik önlemleri aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de akraba çocukların kavgasına aileleri katıldı; Anne ve bir oğlu ö...
        Kayseri'de akraba çocukların kavgasına aileleri katıldı; Anne ve bir oğlu ö...
        Kayseri'de iki katlı evde yangın
        Kayseri'de iki katlı evde yangın
        AK Parti'li Elitaş: Katil Netanyahu'nun Dışişleri Bakanına lanetlerimi gönd...
        AK Parti'li Elitaş: Katil Netanyahu'nun Dışişleri Bakanına lanetlerimi gönd...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın payl...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın payl...
        Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde sona gelindi
        Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde sona gelindi
        Hacılar Belediyesi barınma hizmeti sunuyor
        Hacılar Belediyesi barınma hizmeti sunuyor