ORKÖY projesiyle hem elektrik faturasından kurtuldular hem de para kazanıyorlar

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Orman Genel Müdürlüğünün, orman köylerinin kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Türkiye'de Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Finans Mekanizması Projesi'nden (ORKÖY PV) faydalanan Kayseri'deki orman köylüleri, hem elektrik faturası ödemiyor hem de para kazanıyor.

Orman Genel Müdürlüğünün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirdiği ORKÖY PV Projesi ile köylüler çatılarını elektrik üretim merkezi haline getirmeye başladı.

Kayseri'de Orman Bölge Müdürlüğüne yaptıkları başvuruların kabul edilmesiyle çatılara konulan paneller için 2021-2022 yılında yüzde 47, 2023-2024 yılında ise UNDP işbirliği sona erdiği için yüzde 20 hibe alan köylüler, kalan kısmı da 7 yılda 7 taksitte ödüyor. Yahyalı ve Develi ilçelerinde projeden faydalanan aileler, paneller sayesinde günde 22 kilovat/saat elektrik üretirken 104 aile yılda 835,12 megavat/saat elektrik üretimi yapıyor. Projeye dahil olup elektrik faturasından kurtulan aileler şebekeye sattıkları elektrik sayesinde para kazanarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Yahyalı Orman İşletme Şefi Ufuk Bulut, AA muhabirine, proje sayesinde orman köylülerinin sosyal ve ekonomik destekle gelirlerini ve yaşam kalitelerini arttırmayı, göçü önlemeyi, ormancılık faaliyetlerini desteklemeyi hedeflediklerini söyledi. Yahyalı ilçesinde ilk olarak 2022 yılında bu projeden faydalanıldığını belirten Bulut, şunları ifade etti: "Ormanların korunması, işletilmesi ve devamlılığı için Orman Genel Müdürlüğümüz 100'ün üzerinde proje uygulamakta. Bu projelerden biri de ORKÖY PV projesidir. Bu proje Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle hayata geçirilen orman köylerinde güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi işidir. Bu proje kapsamında Kayseri Orman Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Yahyalı ilçesi Ulupınar, Kapuzbaşı, Derebağ, Büyükçakır ve Balcıçakırı mahallelerinde toplam 46 aile güneş enerjisinden elektrik üretimi yapıyor. Bu proje sayesinde vatandaşlarımız hem elektrik parası ödemekten kurtuluyor hem de şirketten para alıyor."