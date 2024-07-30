Kayseri'de inşaattan düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dün, Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta çalıştığı 15 katlı bina inşaatının 2. katından düşerek yaralanan S.C. (17), tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İşçinin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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