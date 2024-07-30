Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de inşaattan düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:55 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de inşaattan düşerek yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Dün, Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta çalıştığı 15 katlı bina inşaatının 2. katından düşerek yaralanan S.C. (17), tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İşçinin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"
        Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!

        Benzer Haberler

        ORKÖY projesiyle hem elektrik faturasından kurtuldular hem de para kazanıyo...
        ORKÖY projesiyle hem elektrik faturasından kurtuldular hem de para kazanıyo...
        Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet, kurtarılamad...
        Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet, kurtarılamad...
        Kayseri'de servis midibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı
        Kayseri'de servis midibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı
        İlçe emniyet müdürü ve 2 oğlunun muayene sırası yüzünden doktorla tartışma...
        İlçe emniyet müdürü ve 2 oğlunun muayene sırası yüzünden doktorla tartışma...
        Kayseri'de kamyonla çarpışan işçi servisindeki 10 kişi yaralandı
        Kayseri'de kamyonla çarpışan işçi servisindeki 10 kişi yaralandı
        Kayseri'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada anne ile oğlu öldü
        Kayseri'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada anne ile oğlu öldü