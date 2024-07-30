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        Başkan Çolakbayrakdar, yol çalışmalarını inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zümrüt Mahallesi'ndeki yol çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:21
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        Başkan Çolakbayrakdar, yol çalışmalarını inceledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zümrüt Mahallesi'ndeki yol çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahalledeki çevre düzenleme, yol yapım ve asfalt çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Yeni yolların yapımına devam ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Zümrüt Mahallesi Bereket Caddesi’nin çevre düzenlemesini yaptık. Hemen yanı başındaki yolun asfalt ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çevre düzenlemesinin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, burada yeşillendirme çalışmalarını yürütecek. Diğer taraftan ise mahallemizin içinde yapmış olduğumuz düzenlemeleri devam ettiriyoruz."

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