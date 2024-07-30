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        Hacılar'da 26 milyon metrekarelik alanda imar ve yenilme çalışması yapılıyor

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde geçmişte sorunlu olan imar planları için 26 milyon metrekarelik alanda yenileme çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:40
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        Hacılar'da 26 milyon metrekarelik alanda imar ve yenilme çalışması yapılıyor
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        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde geçmişte sorunlu olan imar planları için 26 milyon metrekarelik alanda yenileme çalışmaları yapılıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecekteki büyümeyi sürdürülebilir kılmak amacıyla geniş çaplı bir revizyon imar planı gerçekleştiriliyor.

        Yeni revizyon imar planı, geniş yollar, parklar, eğitim ve sağlık tesisleri gibi toplumsal gereksinimleri de karşılayacak şekilde tasarlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, plan sayesinde ilçenin altyapısının güçleneceğini ve modern yaşam alanlarının oluşturulacağını belirtti.

        26 milyon metrekarelik alanın 8 milyon metrekarelik kısmını tamamladıklarını kaydeden Özdoğan, şunları aktardı:

        "Askı süreci de tamamlandı. Bu süreç yaklaşık 2 yıl sürdü. Peki, bu 26 milyon metrekarede neleri yeniden ele aldık? Hem bizim ekiplerimiz hem de işin uzmanı profesyonel ekiplerle çalıştık. Büyükşehir ekibi ile hareket ettik. Bu çalışmaları gerekçeleştirmek ve mevcut imar durumunu revize etmek gerekiyordu. Örneğin, kadastro yollarıyla imar yollarının çakışıp çakışmadığını kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızın 20-25 yıl önce yaptığı gelişigüzel yapıları koruyarak hem kamu menfaatini hem de vatandaş menfaatini gözetiyoruz. Eğime bağlı sıkıntıları gidermeye çalıştık. Son 2-3 yıldır doğalgaz çalışmalarının hassasiyeti nedeniyle, doğalgaz firmasının öncelikleri değişti. İmar yollarını açmamız veya değiştirmemiz gerektiğinde, encümen ve meclis kararlarını alıyoruz. Bu süreçte tüm detayları gözden geçirdik. İlk çalışmada 8 milyon metrekarelik alanda 84 bağımsız bölümün yıkımını engelledik. Biz isimlere bakmayız orada kimin evi var, bu var, şu var fark etmez. 84 bağımsız bölümün yıkımını bu revizyonla kurtarmış olduk. Bu çok ciddi bir rakamdır. Bu yapılar arasında yola sıfır olanlar, park alanında kalanlar veya hurda durumda olanlar da bulunuyor. Kamu menfaati bizim için çok önemli, yıkımlar vatandaş için bir sıkıntı oluşturuyordu."

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