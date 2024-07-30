Bilişim Akademisi'ne başvurular uzatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilişim Akademisi'ne olan yoğun talep üzerine başvuruları 15 Ağustos'a uzattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlere bilişim teknolojileri alanında eğitim sunarak onların bilgi ve becerilerini geliştirme amacıyla kurulan akademiye 15 Temmuz'da başlayan başvurular 15 Ağustos'a kadar sürecek.

Bilişim Akademisi, gençlere bilişim teknolojileri, yazılım geliştirme, siber güvenlik, veri bilimi, robotik kodlama gibi alanlarda eğitim sunuyor.

Akademi sayesinde, Kayseri'de teknoloji ve bilişim sektöründe nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sağlanacak.