Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de çocuklar Filistin'de yaşanan soykırımı protesto etti

        Kayseri'de çocuklar, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını protesto etti. ​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:42 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de çocuklar Filistin'de yaşanan soykırımı protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de çocuklar, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını protesto etti. ​​​​​​​

        AGD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'ndeki dernek binası önünde bir araya gelen çocuklar adına konuşan Ömer Çetinkaya, Gazze'de 50 bin sivilin şehit edildiğini, bunların yaklaşık 16 binini çocukların oluşturduğunu aktardı.

        Gazze'de her dakika insanların hayatını kaybettiğini belirten Çetinkaya, "Çocuklar olarak burada toplandık. Oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için buradayız. Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken Gazzeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye buradayız. Şimdi 'oyun' zamanı, bu oyunda alışveriş yaparken paralarımız hiçbir zaman zalimlere gitmeyecek. Bu oyunda, ümmetin bütün çocukları Mescid-i Aksa'nın bahçesinde özgürce oynayacak. Bu oyunda oyun yok, oyunu bozmak var. Şimdi biz çocuklar haykırıyoruz ve diyoruz ki, biz oyuna değil, bozmaya geldik." ifadelerini kullandı.

        Çocuklar, "Gazze'de işgal dünyada utanç", "Nehirden denize özgür Filistin", "Bebek katili İsrail" yazılı pankart taşıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!

        Benzer Haberler

        Bilişim Akademisi'ne başvurular uzatıldı
        Bilişim Akademisi'ne başvurular uzatıldı
        Hacılar'da 26 milyon metrekarelik alanda imar ve yenilme çalışması yapılıyo...
        Hacılar'da 26 milyon metrekarelik alanda imar ve yenilme çalışması yapılıyo...
        Büyüksimitci ve Yalçın'dan İSO'nun ikinci 500 listesine giren firmalara teş...
        Büyüksimitci ve Yalçın'dan İSO'nun ikinci 500 listesine giren firmalara teş...
        Başkan Çolakbayrakdar, yol çalışmalarını inceledi
        Başkan Çolakbayrakdar, yol çalışmalarını inceledi
        ERÜ'den URAP Türkiye sıralamasında başarı
        ERÜ'den URAP Türkiye sıralamasında başarı
        Kayseri'de ilçe emniyet müdürü ile doktorun tartışmasına ilişkin soruşturma...
        Kayseri'de ilçe emniyet müdürü ile doktorun tartışmasına ilişkin soruşturma...