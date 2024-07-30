Kayseri'de çocuklar Filistin'de yaşanan soykırımı protesto etti

Kayseri'de çocuklar, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımını protesto etti. ​​​​​​​

AGD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'ndeki dernek binası önünde bir araya gelen çocuklar adına konuşan Ömer Çetinkaya, Gazze'de 50 bin sivilin şehit edildiğini, bunların yaklaşık 16 binini çocukların oluşturduğunu aktardı.

Gazze'de her dakika insanların hayatını kaybettiğini belirten Çetinkaya, "Çocuklar olarak burada toplandık. Oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için buradayız. Bizim ellerimiz kalem tutarken, kitap tutarken Gazzeli çocukların elleri anne babasının parçalanmış bedenlerini tutmasın diye buradayız. Şimdi 'oyun' zamanı, bu oyunda alışveriş yaparken paralarımız hiçbir zaman zalimlere gitmeyecek. Bu oyunda, ümmetin bütün çocukları Mescid-i Aksa'nın bahçesinde özgürce oynayacak. Bu oyunda oyun yok, oyunu bozmak var. Şimdi biz çocuklar haykırıyoruz ve diyoruz ki, biz oyuna değil, bozmaya geldik." ifadelerini kullandı.