Sarıoğlan'da yaz okulu öğrencilerine hijyen ve sağlık eğitimi

Geleceğe daha genç, dinamik ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler enfeksiyon, davranışsal bağımlılık ve el yıkama konularında bilgilendirildi.

Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 174 yaz okulu öğrencisine İlçe Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından hijyen, sağlık ve bağımlılıkla mücadele konularında eğitim verildi.

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