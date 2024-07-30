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        Sarıoğlan'da yaz okulu öğrencilerine hijyen ve sağlık eğitimi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaz okulu öğrencilerine hijyen ve sağlık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:18 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:18
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        Sarıoğlan'da yaz okulu öğrencilerine hijyen ve sağlık eğitimi
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaz okulu öğrencilerine hijyen ve sağlık eğitimi verildi.

        Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 174 yaz okulu öğrencisine İlçe Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından hijyen, sağlık ve bağımlılıkla mücadele konularında eğitim verildi.

        Geleceğe daha genç, dinamik ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler enfeksiyon, davranışsal bağımlılık ve el yıkama konularında bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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