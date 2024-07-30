Muaythai İl Temsilcisi Ulu olimpiyatlara katılan sporculara başarı diledi

Muaythai Federasyonu Kayseri Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak sporculara başarı diledi.

Ulu, yazılı açıklamasında, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alacak muaythainin maçlarla ve kültürel gösterilerle 4-8 Ağustos tarihlerinde 24 ülkenin katılımı ile 4 gün süreceğini belirtti.

Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Federasyon Genel Sekreteri Korkmaz Atalay, sporcular Sercan Koç, Bediha Taçyıldız ve Kübra Kocakuş ile antrenörler Abdulkadir Şahin, Berkan Öner ve teknik direktör Göksel Cingöz'ün olimpiyatlara katılacağını aktaran Ulu, şunları kaydetti: