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        Muaythai İl Temsilcisi Ulu olimpiyatlara katılan sporculara başarı diledi

        Muaythai Federasyonu Kayseri Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak sporculara başarı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:27
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        Muaythai İl Temsilcisi Ulu olimpiyatlara katılan sporculara başarı diledi
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        Muaythai Federasyonu Kayseri Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak sporculara başarı diledi.

        Ulu, yazılı açıklamasında, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alacak muaythainin maçlarla ve kültürel gösterilerle 4-8 Ağustos tarihlerinde 24 ülkenin katılımı ile 4 gün süreceğini belirtti.

        Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Federasyon Genel Sekreteri Korkmaz Atalay, sporcular Sercan Koç, Bediha Taçyıldız ve Kübra Kocakuş ile antrenörler Abdulkadir Şahin, Berkan Öner ve teknik direktör Göksel Cingöz'ün olimpiyatlara katılacağını aktaran Ulu, şunları kaydetti:

        "Kayserili sporcumuz Sercan Koç'un ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörümüz ve Milli Takımlar Sportif Direktörü olarak görev yapan, dünya ve Avrupa şampiyonalarında görev alan Göksel Cingöz'ün teknik direktör olarak Paris'te bu tarihi olimpiyatta görev alacak olması ülkemiz ve şehrimiz adına gurur verici. Paris Olimpiyatları'nda görev yapacak, mücadele verecek Türk Muaythai Milli Takımı'mıza bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Türkiye Muaythai ve Avrupa Muaythai Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız'a ve genel sekreterimiz Korkmaz Atalay'a teşekkür ediyorum."

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