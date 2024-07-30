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        Başkan Büyükkılıç, Bakan Kurum ile kentteki projeleri görüştü

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beraberindeki AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:12 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:12
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        Başkan Büyükkılıç, Bakan Kurum ile kentteki projeleri görüştü
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beraberindeki AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kurum ile kentteki proje ve hizmetlerle ilgili istişarelerde bulundu.

        Büyükkılıç, Bakan Kurum'a misafirperverlikleri için teşekkür ederken, Kurum ise Kayserililere selam ve sevgilerini iletti. Büyükkılıç ayrıca bakan yardımcılıklarına atanan Ömer Bulut ve Burak Demiralp'i de ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

        Büyükkılıç'a ziyarette Üzüm'ün yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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