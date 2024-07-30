Kayseri'de halk otobüsünün çarpığı 2 yaya ile araçtaki bir yolcu yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Önündeki araçlara çarpmamak için kaldırıma çıkan otobüs, yayalar C.K. ve M.B'ye çarptı. Trafik ışıkları ve levhaları ile reklam panolarına zarar verdikten sonra durabilen otobüsteki yolcu E.D. de başını cama çarparak yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni arızalanan halk otobüsünün çarptığı 2 yaya ile otobüsteki bir yolcu yaralandı.

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