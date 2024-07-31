Kayseri'de dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su ikmal araçları, Büyükşehir Belediyesi, Develi ve Tomarza belediyelerinin itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Derebaşı Mahallesi'ndeki dağlık arazide dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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