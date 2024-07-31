Kayseri'de dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda çıkan yangında yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.
Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda çıkan yangında yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Derebaşı Mahallesi'ndeki dağlık arazide dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su ikmal araçları, Büyükşehir Belediyesi, Develi ve Tomarza belediyelerinin itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti.
Uzun süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.
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