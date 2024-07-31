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        Kayseri'de dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda çıkan yangında yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:17
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        Kayseri'de dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda çıkan yangında yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.

        Alınan bilgiye göre, Derebaşı Mahallesi'ndeki dağlık arazide dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su ikmal araçları, Büyükşehir Belediyesi, Develi ve Tomarza belediyelerinin itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti.

        Uzun süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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