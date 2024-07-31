Kayseri'de girdiği kameriyenin direğinin içinde sıkışan serçeyi itfaiye kurtardı
Kayseri'de bir parktaki kameriye direğinin içine sıkışan serçe itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kayseri'de bir parktaki kameriye direğinin içine sıkışan serçe itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'ndeki parkta kameriyenin direğine kuş sıkıştığı ihbarı aldı.
Ekipler, direğin içinde mahsur kalan serçeyi kurtarmak için spiral makinesi ile direğin tabandaki kısmını kesti.
Serça, direğin içinden çıkarılarak doğal ortamına salındı.
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