Kayseri'de girdiği kameriyenin direğinin içinde sıkışan serçeyi itfaiye kurtardı

Ekipler, direğin içinde mahsur kalan serçeyi kurtarmak için spiral makinesi ile direğin tabandaki kısmını kesti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'ndeki parkta kameriyenin direğine kuş sıkıştığı ihbarı aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.