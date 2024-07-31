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        Kayseri'de girdiği kameriyenin direğinin içinde sıkışan serçeyi itfaiye kurtardı

        Kayseri'de bir parktaki kameriye direğinin içine sıkışan serçe itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:59
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        Kayseri'de girdiği kameriyenin direğinin içinde sıkışan serçeyi itfaiye kurtardı
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        Kayseri'de bir parktaki kameriye direğinin içine sıkışan serçe itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'ndeki parkta kameriyenin direğine kuş sıkıştığı ihbarı aldı.

        Ekipler, direğin içinde mahsur kalan serçeyi kurtarmak için spiral makinesi ile direğin tabandaki kısmını kesti.

        Serça, direğin içinden çıkarılarak doğal ortamına salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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