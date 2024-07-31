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        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi

        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 70 ve 71. olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:06
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        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi
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        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 70 ve 71. olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi.

        Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kadir Has Stadyumu'ndaki genel kurulda yaptığı konuşmada, 71 yaşındaki Kayseri Şeker'in kurulduğu günden bu yana Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir ve Kırşehir'deki çiftçilerin tarımsal ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

        Türkiye'de tarım sektörünün büyük bir öneme sahip olmasına rağmen, çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Akay, "Tarımsal üretimde kullanılan geleneksel yöntemler ve teknolojik yetersizlikler, verimliliği düşürmekte ve çiftçinin rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Toprak erozyonu, su kaynaklarının kıtlığı yanında aşırı kullanımı, iklim değişikliği gibi çevresel faktörler, tarım arazilerinin verimini olumsuz yönde etkilemektedir. Çiftçilerimiz, artan girdi maliyetleri ve düşük ürün fiyatları nedeniyle ekonomik ve üretim sıkıntıları yaşamaktadırlar. Bu durum, kırsal göçü tetiklemekte, köylerde genç nüfusun azalmasına ve tarımsal iş gücünde eksikliklere yol açmaktadır." dedi.

        Tarım politikalarının revize edilmesi ve sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesinin önemli bir hale geldiğini vurgulayan Akay, şöyle devam etti:

        "İklim değişikliği, kötü tarım uygulamaları ve yetersiz teknoloji kullanımı gibi birçok zorlukla karşı karşıyayız. Bu alandaki sorunların çözülmesi için ilk olarak, sürdürülebilir tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda organik tarım ve su tasarrufu sağlayan sulama sistemleri teşvik edilmelidir. Çiftçilerin modern tarım teknolojilerine erişimini kolaylaştırmak için devlet destekli programlar oluşturulmalıdır. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri artırılarak çiftçilerin bilgi ve beceri seviyeleri yükseltilmelidir. Verimliliği artırmak ve ürün çeşitliliğini sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla yatırım yapılmalıdır. Yerel ve küresel pazarda entegrasyon sağlanması için dijital platformlar yaygınlaştırılmalıdır. Bütün bunlara katkı sağlamak için tarımsal amaçlı kooperatifler mevzuatı diğer kooperatiflerden ayrı olarak ve ihtiyaca uygun olarak yeniden düzenlenmelidir."

        Akay, bu yıl için pancar fiyatının Türk Şeker tarafından açıklanmasını beklediklerini, söz konusu açıklama sonrasında da çiftçinin kazanması ve yüzünün gülmesini dikkate alarak pancar fiyatını açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından mali bilanço oy çokluğuyla kabul edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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