Kayserispor, Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan Faslı santrfor Mehdi Bourabia'yı 1 yıllığına tekrar renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan Faslı santrfor Mehdi Bourabia'yı 1 yıllığına tekrar renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezonun ortasında İtalya'nın Frosinone takımından kiralanan Bourabia, Kayserispor formasıyla çıktığı 13 lig maçında 3 gole imza attı.
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