Büyükşehir Belediyesi kadın üreticilere 10 bin yarka dağıtacak

Kırsaldaki yumurta üretiminin arttırılması ve ekonomik fayda sağlanmasının hedeflendiği kampanyada, 1000 kadın üreticiye 10 bin yarka dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kayseri'de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında başlatılan kampanyaya başvurular 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kadın üreticilere yönelik "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyası başlattı.

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