Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık L.T. (34), maktul O.T'nin (61) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık L.T. savunmasında, olaydan bir gün önce maktul O.T'nin oğlu ile tartıştığını öne sürdü.

Olay günü, oğlunu okula bırakmak için fırında beklediğini iddia eden LT, "Her şey bir anda oldu. Fırında karşılaştığım kişinin silahını çıkarıp ateş edeceğini düşünemedim. Bacağıma aldığım kurşunlarla ağrı ve yanma hissedince can havliyle silahımı ateşledim. Böyle olmasını istemezdim. Üzgünüm." diye konuştu.