Kayseri'de 250 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kentteki bir adresten 250 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik çalışmanın ekipler, olayın şüphelisi olarak belirledikleri G.D.Ç, (38) A.T. (19) ve S.Ç'yi (31) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D.Ç, A.T. tutuklanırken S.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.