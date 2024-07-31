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        Kayseri'de 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 20:30 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:30
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        Kayseri'de 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K'nin (27) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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