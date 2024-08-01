Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ ile TÜRKSOY arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında "Kültürel Etkileşim, Bilimsel Araştırmalar ve Eğitim-Öğretim Alanlarında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ ile TÜRKSOY arasında iş birliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında "Kültürel Etkileşim, Bilimsel Araştırmalar ve Eğitim-Öğretim Alanlarında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSOY Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile TÜRKSOY yetkilileri katıldı.

        Burada konuşan Raev, protokolün iki kurum arasındaki kültürel etkileşimi, bilimsel araştırmaları ve eğitim-öğretim alanlarındaki ortak proje ve çalışmaları desteklemek amacıyla imzalandığını belirtti.

        TÜRKSOY olarak Türk dünyasının kültürel değerlerini korumak, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını anlatan Raev, "Bu protokol üniversitemiz ile ortak çalışmalarımızın daha da güçlenmesine bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Erciyes Üniversitesi ile yürütülecek bu iş birliği sayesinde akademik ve kültürel alanlardaki ortak projelerimiz, bilimsel araştırmalarımız, düzenleyeceğimiz toplantılarla eğitim-öğretim programlarımıza katkı sağlayarak ivme kazanacaktır. İnanıyorum ki bu işbirliği Türk dünyasının zengin kültürel mirasının geniş kitlelere ulaşması açısından dönüm noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Rektör Altun ise TÜRKSOY ile birlikteliklerinin ilk adımını bugün attıklarını ve bu birlikteliğin devamının geleceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Rektör Altun ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev tarafından imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Elektrik kaçağı soruşturmasında iddianame hazırlandı!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Venezuela'da tansiyon yükseldi
        Venezuela'da tansiyon yükseldi
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        Kokudan yola çıkarak silah kaçakçılarını yakaladılar!
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Donald Trump yeniden Pennsylvania'da
        Donald Trump yeniden Pennsylvania'da
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Kendinizi tutamıyorsanız: İşte aşırı yeme sorununun sebebi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yaralı bulunan şahin ile kulaklı toygar kuşları tedaviye alındı
        Kayseri'de yaralı bulunan şahin ile kulaklı toygar kuşları tedaviye alındı
        Kayseri'de 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 250 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tut...
        Kayseri'de 250 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli tut...
        Kayseri'de Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Kayseri'de Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanığın yargılanm...
        Kayseri'de fırında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren sanığın yargılanm...
        Büyükşehir Belediyesi kadın üreticilere 10 bin yarka dağıtacak
        Büyükşehir Belediyesi kadın üreticilere 10 bin yarka dağıtacak