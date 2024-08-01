Kayseri'de yaralı bulunan şahin ile kulaklı toygar kuşları tedaviye alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tomarza ve Develi ilçelerinde vatandaşlar, yaralı halde şahin ve kulaklı toygar kuşlarını buldu.

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