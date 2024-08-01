Kayseri'de yaralı bulunan şahin ile kulaklı toygar kuşları tedaviye alındı
Kayseri'de yaralı bulunan şahin ile kulaklı toygar kuşları tedavi altına alındı.
Kayseri'de yaralı bulunan şahin ile kulaklı toygar kuşları tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tomarza ve Develi ilçelerinde vatandaşlar, yaralı halde şahin ve kulaklı toygar kuşlarını buldu.
İhbar üzerine ekiplerce teslim alınan yaralı kuşlar, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Şahin ve kulaklı toygar kuşları, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.
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