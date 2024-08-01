Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
Kayseri'de, haklarında 26 yıl 1 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Kayseri'de, haklarında 26 yıl 1 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, arananların yakalanması için operasyon başlatıldı.
Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K (28) ile aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.K'yi (32) yakalayarak cezaevine teslim etti.
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