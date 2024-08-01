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        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

        Kayseri'de, haklarında 26 yıl 1 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:46
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        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
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        Kayseri'de, haklarında 26 yıl 1 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, arananların yakalanması için operasyon başlatıldı.

        Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K (28) ile aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.K'yi (32) yakalayarak cezaevine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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