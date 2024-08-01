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        Kayseri'de boynuna salıncak ipi dolanan çocuk öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:35
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        Kayseri'de boynuna salıncak ipi dolanan çocuk öldü
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

        Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu R.E.C'nin (11) boynuna, evinin bahçesindeki salıncakta sallanırken ip dolandı.

        Çocuk, yakınlarının durumu bildirmesiyle olay yerine çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Küçük R.E.C. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerin ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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