Hacılar Belediyesi'nde yatırım hedefi 10 milyar lira

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni dönemde ilçeye yapacakları yatırım hedefinin 10 milyar lira olduğunu ifade etti.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, yatırımların Hacılar ilçesinin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yaz ayının başlamasıyla çalışmaların hız kesmediğini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, bakanlarımız, vekillerimiz büyükşehrimiz ve hayırseverlerimizin destekleri ile yeni dönemde ilçemize yapacağımız yatırım hedefimiz 10 milyar liradır. 2 milyar liralık yatırım şu anda zaten başlamış durumda. Belediye bütçesinin 25 katı kadar yatırım yapacağız. Devletimiz, Ulaştırma Bakanlığı eliyle Erciyes yolunda şu anda 500 milyon liralık yatırımı yaptı. Önümüzdeki 2 yılda 500 milyon liralık daha yatırım öngörüyoruz. Büyük su projesinde 5 milyar liraya yakın bir yatırım yapılıyor. Yapacağımız projeleri, devam eden yatırımlarımızı, altyapı ve üst yapı çalışmalarını hepsini topladığımızda bugünün rakamlarıyla bu rakama ulaşıyoruz. Bu 10 milyardan kastım benim devlet yatırımı, büyükşehir belediyemiz, hayırseverlerimiz ve ilçe belediyesi olarak bizim yatırımlarımızdan oluşuyor."