Kayseri'de otomobilin bagajında 41 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.

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