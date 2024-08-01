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        Kayseri'de otomobilin bagajında 41 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

        Kayseri'de polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları otomobilin bagajında 41 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:16 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:16
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        Kayseri'de otomobilin bagajında 41 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
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        Kayseri'de polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları otomobilin bagajında 41 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.

        Ekiplerin narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, aracın bagajındaki bavulların içinde 41 kilo 400 gram skunk maddesi bulundu.

        Şüpheliler A.U. (29) ve M.D. (32) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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