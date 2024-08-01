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        Melikgazi Belediyesinin yaz sineması etkinlikleri 5 bölgede vatandaşlarla buluşacak

        Melikgazi Belediyesinin yaz sineması etkinlikleri 3 Ağustos'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:21 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:21
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        Melikgazi Belediyesinin yaz sineması etkinlikleri 5 bölgede vatandaşlarla buluşacak
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        Melikgazi Belediyesinin yaz sineması etkinlikleri 3 Ağustos'ta başlayacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.30’da Yeşilyurt Etkinlik Alanı'nda başlayacak yaz sineması, 10 Ağustos'ta Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda, 17 Ağustos'ta TOKİ Talu Camisi Etkinlik Alanı'nda, 24 Ağustos’ta Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda ve 31 Ağustos’ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ağustos ayı boyunca her cumartesi akşamı saat 20.30’da farklı mahallelerde yaz sineması etkinliği yapacaklarını belirtti.

        Melikgazi’de vatandaşların sıcak yaz akşamlarında, aileleriyle keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sineması etkinliklerini düzenlediklerini anlatan Palancıoğlu, şöyle devam etti:

        "Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz, gelenekselleşen yaz sinemalarımız vatandaşlarımız tarafından çok seviliyor. Ailelerin çocuklarıyla, sevdikleriyle keyifli bir etkinliğe katılıyor olmaları, sosyalleşebilmeleri, kaliteli zaman geçirebilmeleri, günün yorgunluğundan arınabilmeleri çok önemli.Yeşilyurt, Barış Pınarı, TOKİ Talu Camii, İsa Yusuf Alptekin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştireceğimiz yaz sinemasına tüm hemşehrilerimiz davetlidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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