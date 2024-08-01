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        Kayseri'de 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:09 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:13
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        Kayseri'de 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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        Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde kaçak elektronik sigara ticareti yapıldığı ihbarı alındı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla piyasa değeri yaklaşık 70 bin lira olduğu belirtilen 70 elektronik sigara ele geçirdi, şüpheli T.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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