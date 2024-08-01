Kayseri'de 70 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Ekipler, düzenledikleri operasyonla piyasa değeri yaklaşık 70 bin lira olduğu belirtilen 70 elektronik sigara ele geçirdi, şüpheli T.S. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde kaçak elektronik sigara ticareti yapıldığı ihbarı alındı.

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