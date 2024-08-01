Kayseri'de 1 kilo 182 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de, 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de, 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında O.V'nin (25) kullandığı otomobilde narkotik köpeği ile arama yapıldı.
Aramada, araç içinde 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde bulundu.
O.V, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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