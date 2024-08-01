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        Kayseri'de 1 kilo 182 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de, 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:10 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:10
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        Kayseri'de 1 kilo 182 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de, 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında O.V'nin (25) kullandığı otomobilde narkotik köpeği ile arama yapıldı.

        Aramada, araç içinde 1 kilo 182 gram uyuşturucu madde bulundu.

        O.V, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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