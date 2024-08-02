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        Kayseri'de kasten yaralama ve iş yeri kurşunlama iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de silahla kasten yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:31 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:31
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        Kayseri'de kasten yaralama ve iş yeri kurşunlama iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de silahla kasten yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 31 Temmuz'da iki grup arasında meydana gelen silahla kasten yaralama, iş yeri kurşunlaması ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması gibi suçlara karışan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

        Operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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