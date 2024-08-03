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        Yola düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya otomobilin çarpmasıyla öldü

        Kayseri'de yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:16
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        Yola düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya otomobilin çarpmasıyla öldü
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        Kayseri'de yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Ö.D'nin (48) kullandığı 38 AJD 925 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunun 20. kilometresinde, yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını almak için geri dönen İ.U'ya (36) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, İ.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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