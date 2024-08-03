Yola düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya otomobilin çarpmasıyla öldü
Kayseri'de yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kayseri'de yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ö.D'nin (48) kullandığı 38 AJD 925 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunun 20. kilometresinde, yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını almak için geri dönen İ.U'ya (36) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, İ.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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