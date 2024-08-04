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        Kayserispor Başkanı Çamlı, teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifa haberlerini yalanladı:

        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifa ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 20:30 Güncelleme: 04.08.2024 - 20:30
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        Kayserispor Başkanı Çamlı, teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifa haberlerini yalanladı:
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        Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifa ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Çamlı, Yılmaz'ın görevinin başında olduğunu belirtti.

        Basında yer alan Burak Yılmaz'ın istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulayan Çamlı, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ile ilgili basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kıymetli hocamız Burak Yılmaz görevinin başındadır. Geçen sezonunun ortasından bugüne kadar hocamız ile istişareli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kasıtlı ve fitne oluşturmak için ortaya atılan iddiaları doğru bulmuyoruz. Hangi odaklar tarafından yapılırsa yapılsın Kayserispor'da oluşturduğumuz aile ortamının bozulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum. Biz büyük Kayserispor ailesi olarak yeni sezonda başarılı olabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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