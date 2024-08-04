Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. cezaevine gönderildi, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili şüpheliler O.K, S.G. ve F.Ç. gözaltına alındı.

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