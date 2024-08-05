Büyükşehir Belediyesi öğrencilere bu yıl da kırtasiye desteği verecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, bu eğitim öğretim yılında da devam edecek kırtasiye yardıma ilişkin başvuruların 10 Ağustos’ta başlayacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, geçen dönem ihtiyaç sahibi 15 bin 624 öğrenciye 15 milyon 150 bin 250 liralık kırtasiye yardımında bulunulduğunu aktardı.

Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da ilkokul öğrencisi için 750 lira, ortaokul öğrencisi için 1000 lira, lise öğrencisi için 1250 lira kırtasiye yardımı yapılacağını belirten Büyükkılıç, yardımdan yararlanmak isteyenlerin 10-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin internet sitesine başvurmalarını istedi.