Kayseri'de otluk alanda yangın çıktı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde dağ eteğindeki otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde dağ eteğindeki otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Eğribucak Mahallesi Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sev edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekibi yangına müdahale etti.
Çevrede evleri bulunan vatandaşlar da ekiplere destek oldu, bazı evlerin bahçesinde ağaçlar zarar gördü.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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