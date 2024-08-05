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        Kayseri'de otluk alanda yangın çıktı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde dağ eteğindeki otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:18
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        Kayseri'de otluk alanda yangın çıktı
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde dağ eteğindeki otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Eğribucak Mahallesi Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sev edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, KASKİ ve polis ekibi yangına müdahale etti.

        Çevrede evleri bulunan vatandaşlar da ekiplere destek oldu, bazı evlerin bahçesinde ağaçlar zarar gördü.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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