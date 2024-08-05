Kayseri Kariyer Merkezi temmuzda 207 kişiyi işe yerleştirdi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, kentteki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler gibi istihdamı ilgilendiren 13 paydaş kurum ve kuruluşla iş birliğinde istihdam faaliyeti sürdürüyor.

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