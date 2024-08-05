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        Kayseri Kariyer Merkezi temmuzda 207 kişiyi işe yerleştirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin istihdam kuruluşu olan Kayseri Kariyer Merkezi, temmuz ayında başvuruda bulunan 640 kişiden 207'sini işe yerleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:19
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        Kayseri Kariyer Merkezi temmuzda 207 kişiyi işe yerleştirdi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin istihdam kuruluşu olan Kayseri Kariyer Merkezi, temmuz ayında başvuruda bulunan 640 kişiden 207'sini işe yerleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kariyer Merkezi, kentteki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler gibi istihdamı ilgilendiren 13 paydaş kurum ve kuruluşla iş birliğinde istihdam faaliyeti sürdürüyor.

        Kariyer Merkezi, temmuz ayında 640 başvuru sahibinden 207'sini işe yerleştirdi, 26 bin 939 yönlendirme gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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