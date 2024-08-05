Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yahyalı'da kadın üreticiler bal sağımına başladı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki kadın üreticiler bal sağımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahyalı'da kadın üreticiler bal sağımına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki kadın üreticiler bal sağımına başladı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan 41 kadın, kentteki bir enerji firmasının hibe ettiği 220 arılı kovanda ilk kez bal sağımı yapmanın heyecanını yaşadı.

        Bal sağımını yerinde inceleyen Kaymakam Mehmet Kaya da üreticilere ürünlerinin bol ve bereketli olmasını temenni etti.

        Çamlıca Mahallesi'nde hasat edilen balın kalitesi ve miktarından memnun kalan üretici kadınlar, gelecekte daha fazla üretim yapmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!

        Benzer Haberler

        Sarıoğlan'da yaz Kur'an kursu öğrencileri 100. yıl etkinliğinde buluştu
        Sarıoğlan'da yaz Kur'an kursu öğrencileri 100. yıl etkinliğinde buluştu
        Melikgazi ilçesinde 6 mahallede planlı su kesintisi uygulanacak
        Melikgazi ilçesinde 6 mahallede planlı su kesintisi uygulanacak
        Kayseri Kariyer Merkezi temmuzda 207 kişiyi işe yerleştirdi
        Kayseri Kariyer Merkezi temmuzda 207 kişiyi işe yerleştirdi
        Kayseri'de otluk alanda yangın çıktı
        Kayseri'de otluk alanda yangın çıktı
        Kayseri'de dağlık arazide yangın
        Kayseri'de dağlık arazide yangın
        Büyükşehir Belediyesi öğrencilere bu yıl da kırtasiye desteği verecek
        Büyükşehir Belediyesi öğrencilere bu yıl da kırtasiye desteği verecek