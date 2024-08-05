Yahyalı'da kadın üreticiler bal sağımına başladı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki kadın üreticiler bal sağımına başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan 41 kadın, kentteki bir enerji firmasının hibe ettiği 220 arılı kovanda ilk kez bal sağımı yapmanın heyecanını yaşadı.

Bal sağımını yerinde inceleyen Kaymakam Mehmet Kaya da üreticilere ürünlerinin bol ve bereketli olmasını temenni etti.

Çamlıca Mahallesi'nde hasat edilen balın kalitesi ve miktarından memnun kalan üretici kadınlar, gelecekte daha fazla üretim yapmayı hedefliyor.