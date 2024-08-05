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        Sarıoğlan'da yaz Kur'an kursu öğrencileri 100. yıl etkinliğinde buluştu

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:03
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        Sarıoğlan'da yaz Kur'an kursu öğrencileri 100. yıl etkinliğinde buluştu
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaz Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenledi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde "100. Yılda Çocuklarımızla 100 Şenlik Projesi" kapsamında Sarıoğlan Merkez Sait Aksoy Camisi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar katıldı.

        Etkinlikte İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, Kur'an okumaya başlayan öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Etkinliğe katılan öğrenci ve velilerine teşekkür eden Akan, bu tür etkinliklerle öğrencilerin manevi eğitimine katkıda bulunmayı ve onları teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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