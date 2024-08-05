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        Güvercin yuvasıyla karşılaşan belediye ekipleri bina yıkımını durdurdu

        Talas Belediye ekipleri, kentsel dönüşümde yıkılacak binanın çatısında, içinde yumurta bulunan güvercin yuvasıyla karşılaşınca yıkımı durdurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:22
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        Güvercin yuvasıyla karşılaşan belediye ekipleri bina yıkımını durdurdu
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        Talas Belediye ekipleri, kentsel dönüşümde yıkılacak binanın çatısında, içinde yumurta bulunan güvercin yuvasıyla karşılaşınca yıkımı durdurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Harman Mahallesi 62 Evler’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında görevliler, yıkılacak bir binanın çatı katını incelerken içinde yumurta olan güvercin yuvasını fark etti.

        Karton kutu içine yuva oluşturan ekipler, yumurtaları buraya koyup güvenli yere taşıdı. Anne güvercinin, bir süre sonra yeni yuvasının bulunduğu yere konduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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