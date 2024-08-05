Kocasinan Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, şehitlerin isimlerinin yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, Kocasinan bölgesinde yaptıkları çalışmalarda buna gayret gösterdiklerini kaydetti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

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